CES 2020: Lenovo Legion sponsor esclusivo per PC e Monitor della Apex Legends Global Series agli eSports (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lenovo, Electronic Arts Inc. (EA) e Respawn Entertainment hanno annunciato che Lenovo Legion diventa partner esclusivo per PC e Monitor delle Global Series di Apex Legends, il programma ufficiale di esport di Apex Legends. Questo programma si basa sull’esperienza maturata con The Game Awards “Multiplayer Game of 2019”. Nella sua veste di primo produttore di PC al mondo, Lenovo si impegna a fornire equipaggiamento ad alte prestazioni per le migliori esperienze di gaming competitivo. Nello specifico, Lenovo fornirà più di 200 PC desktop e Monitor Lenovo Legion ad alte prestazioni per le Global Series Majors di Apex Legends assicurando così che i migliori al mondo giochino con la tecnologia più performante nel campo del gaming. Un modo per qualificarsi alle Global Series Majors di Apex Legends, ... Leggi la notizia su gamerbrain

