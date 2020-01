Ces 2020, è l’anno dei sex toy (Di giovedì 9 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – Sono trascorsi soltanto 12 mesi da quando la Consumer Technology Association, l’azienda che organizza il Consumer Electronics Show è stata accusata di essere sessuofoba, e il sesso con i suoi maliziosi (ma per qualcuno indispensabili) giocattoli ha conquistato la scena. L’anno scorso Lora Di Carlo, impreditrice e creatrice dell’omonima azienda di sex toy, aveva presentato un giocattolo in grado di stimolare il punto G e il clitoride, ed era stata ammessa nei prestigiosi premi che il Ces dà ai gadget più innovativi, ma quando aveva tentato di conquistare uno stand il premio era stato ritirato per oscenità. Adesso Osè, il sex toy incriminato, non soltanto si è conquistato uno stand tutto suo piuttosto grande, ma ha trascinato una vera e propria rivoluzione, permettendo ad altre aziende che operano nello stesso campo di invadere letteralmente la ... Leggi la notizia su wired

