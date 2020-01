Cerveteri – Farmaci a domicilio, da oggi disponibile il servizio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cerveteri – Farmaci a domicilio, da oggi disponibile il servizio – A partire da oggi la Multiservizi Caerite spa, che gestisce le cinque Farmacie Comunali presenti nel territorio di Cerveteri, lancia un nuovo servizio a disposizione dei cittadini che consentirà di ricevere a casa qualsiasi prodotto venduto nelle Farmacie, inclusi i Farmaci con obbligo di prescrizione medica. Il progetto rientra fra le iniziative indicate dal Piano Nazionale della Cronicità. Il servizio è rivolto alle persone che si trovano in particolari condizioni di difficoltà per motivi sanitari o sociali, come pure alle persone che trovano più comodo ricevere un medicinale direttamente a casa nonché ai lavoratori per i quali non è semplice assentarsi dalla propria sede di lavoro. Il servizio sarà attivo su tutto il territorio comunale. La consegna a domicilio avviene nel rispetto della normativa vigente ... Leggi la notizia su romadailynews

