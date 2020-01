Caso Petrachi, sollievo per il d.s. della Roma: chiesta l’archiviazione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Caso Petrachi, sospiro di sollievo per il direttore sportivo della Roma. Non ci sarà nessun processo e quindi nessuna squalifica Non ci sarà alcun processo sportivo e quindi nessuna squalifica per il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi. È quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Tempo, che spiega chiaramente la situazione. La Procura Figc ha inoltrato la richiesta d’archiviazione del Caso alla Procura Generale dello Sport. Sospiro di sollievo per il dirigente giallorosso, che adesso può totalmente dedicarsi al mercato di gennaio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

