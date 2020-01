Caso Gregoretti, la sinistra chiede il rinvio del voto sul processo a Salvini. La rabbia dell’ex ministro (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si è riunita la giunta che ha il compito di decidere se far valere o meno l’immunità parlamentare di Matteo Salvini nel Caso della Nave Gregoretti, che lo vede coinvolto. Il centrosinistra ha chiesto il rinvio del voto La giunta per le immunità del Senato si è riunita per deliberare sul Caso Gregoretti, il Caso … L'articolo Caso Gregoretti, la sinistra chiede il rinvio del voto sul processo a Salvini. La rabbia dell’ex ministro NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

