Caso Gregoretti | la maggioranza chiede il rinvio del voto Salvini | “Sono senza dignità”

Caso Gregoretti - Gasparri propone il no al processo a Salvini. Il M5s chiede il rinvio del voto : Il presidente della Giunta delle immunità del Senato, Maurizio Gasparri, ha chiesto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul Caso Gregoretti. Mentre il senatore del M5s, Mattia Crucioli, ha chiesto di rinviare il voto della Giunta a dopo le elezioni in Emilia Romagna. «Hanno paura di perdere la faccia, sono senza onore e senza dignità», ha subito commentato Matteo Salvini sulla richiesta di ...

Caso Gregoretti - Gasparri (presidente della Giunta delle immunità) propone il no al processo a Salvini. M5s chiede rinvio del voto : Gregoretti, Gasparri (presidente Giunta immunità): “No processo a Salvini” Oggi – giovedì 9 gennaio 2020 – in Senato è in corso una riunione della Giunta delle immunità sul Caso della nave Gregoretti, per il quale l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini rischia di finire a processo: nella sua relazione, però, il presidente della Giunta Maurizio Gasparri ha proposto di respingere la richiesta del tribunale ...

Caso Gregoretti - Evangelista (M5s) : “Fonti di prova a favore di Salvini sono insufficienti. Non si vede l’azione collegiale del governo” : “Nessuna decisione politica, questo è un organo paragiurisdizionale e spero che valuti le cose sotto il profilo del diritto”. Così Maurizio Gasparri presidente della Commissione per le immunità del Senato riunita oggi per discutere del Caso Salvini. “Oggi ci sarà la relazione del presidente Gasparri e se vengono evidenziati nuovi elementi bene ma da quello che abbiamo le fonti di prova a favore di Salvini sono insufficienti e ...

Nuovo scontro tra Salvini e M5s sul Caso Gregoretti : Sul caso Gregoretti la Lega non cambia rotta: "Tutto il governo sapeva". Ma per il Movimento 5 stelle la responsabilità di lasciare i 131 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera fu solo di Matteo Salvini. Si trattò, sostiene M5s, di "un'attività isolata, di un abuso della potestà amministrativa perché l'indicazione di un porto sicuro competeva esclusivamente al Viminale. Non c'era alcun dialogo con gli altri ministeri". ...

M5s - Giarrusso : “Io cacciato perché non restituisco? Macché. Io non lascio il Movimento”. E non risponde sul voto per il Caso Gregoretti : Il senatore del Movimento 5 stelle Mario Michele Giarrusso, sotto accusa per le mancate restituzioni, “moroso” ormai da un anno, è sicuro che non verrà espulso. “La mia cacciata scontata? Macché…”, taglia corto, rispondendo ai cronisti mentre lascia la giunta per le immunità del Senato, riunita per il caso Gregoretti e l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno ...

Sul Caso Gregoretti numeri risicati in Giunta e occhi puntati sul grillino Giarrusso : numeri risicati e occhi puntati su Mario Giarrusso, il senatore M5s che da un anno non restituisce parte dello stipendio da parlamentare e che adesso tiene le carte coperte sul suo voto in Giunta per le autorizzazioni a procedere. Giunta che entro il 20 gennaio dovrà esprimersi su Matteo Salvini accusato dal tribunale dei ministri di Catania di sequestro di 131 migranti sulla nave Gregoretti.La Lega non cambia rotta, la difesa del leader ...

Caso Gregoretti - Gasparri (Fi) : “Mia relazione pronta. Se Salvini fosse venuto avrei avuto più elementi. Rinvio voto? Ipotesi inesistente” : “Possibilità di rinviare il voto previsto per il 20 gennaio su Matteo Salvini? Un’Ipotesi inesistente, nessuno ne ha parlato”. A rivendicarlo il presidente e senatore forzista Maurizio Gasparri, al termine della prima seduta della Giunta sulle autorizzazioni a procedere, in merito alla richiesta avanzata dai magistrati di Catania sul Caso Gregoretti, nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Gasparri ha spiegato ...

Caso Gregoretti - si riunisce la Giunta delle Immunità : ipotesi rinvio voto : Caso Gregoretti, spunta l’ipotesi del rinvio voto della Giunta dopo le elezioni del 26 gennaio. Salvini: “Se processano me, processano tutti”. ROMA – Caso Gregoretti, possibile rinvio voto della Giunta dopo le elezioni Regionali del 26 gennaio. E’ questa l’ultima indiscrezione, riportata da Il Sole 24 Ore, ma subito dopo smentita da Maurizio Gasparri, relatore dei senatori. Il senatore forzista ha ...

Caso Gregoretti - al via esame Giunta immunità dopo la memoria di Salvini : In attesa del verdetto della Giunta, previsto il 20 gennaio, nei corridoi parlamentari corre voce di un rinvio del voto a dopo le regionali del 26 gennaio