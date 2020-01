Caso Gregoretti, la maggioranza chiede il rinvio del voto. Il leghista: «Hanno paura, sono senza dignità» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il presidente della Giunta delle immunità del Senato, Maurizio Gasparri, ha chiesto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul Caso Gregoretti. Mentre il senatore del M5s, Mattia Crucioli, ha chiesto di rinviare il voto della Giunta a dopo le elezioni in Emilia Romagna. Anche le altre forze della maggioranza Hanno concordato con la proposta di rinvio. «Hanno paura di perdere la faccia, sono senza onore e senza dignità», ha subito commentato Matteo Salvini. Il no di Gasparri «Si tratta in tutta evidenza di fattispecie del tutto similari ed eventuali enfatizzazioni di aspetti secondari non mutano la realtà delle cose. Pertanto, per le ragioni esposte e in linea di continuità rispetto alle decisioni già assunte da questo organo in questa legislatura, si ritiene doveroso prospettare l’opportunità che la Giunta coerentemente ... Leggi la notizia su open.online

