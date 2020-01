Caso Gregoretti, Gasparri: “Richiesta rinvio voto Giunta? Farò un approfondimento con la presidenza del Senato” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “La Giunta per le immunità del Senato non è una commissione ordinaria ed è tenuta a rispettare il termine dei 30 giorni entro i quali deve esprimersi, come previsto dall’articolo 135 del regolamento del Senato”. Così il presidente della Giunta Maurizio Gasparri ha replicato alla richiesta di rinviare il voto (previsto il 20 gennaio) sull’autorizzazione nei confronti di Matteo Salvini sul Caso Gregoretti, che è stata avanzata dai senatori della maggioranza. Quindi ha concluso che, preso atto delle varie argomentazioni pro rinvio, si confronterà su questo con la presidenza del Senato L'articolo Caso Gregoretti, Gasparri: “Richiesta rinvio voto Giunta? Farò un approfondimento con la presidenza del Senato” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

