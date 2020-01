Carlotta Corradi porta in scena “Nel bosco” (prima tappa di lavoro) dal 9 al 12 gennaio Teatro India (Di giovedì 9 gennaio 2020) La penna di Carlotta Corradi è protagonista sul palcoscenico del Teatro India con la delicata indagine teatrale Nel bosco, testo finalista al 54° Premio Riccione per il Teatro e recentemente presentato in forma di lettura scenica al Theatre 503 di Londra (nell’ambito della rassegna Italy Uncovered), ora portato in scena da Andrea Collavino per questa prima tappa di lavoro dal 9 al 12 gennaio. L’autrice prende spunto dallo scandalo giornalistico delle Baby Squillo dei Parioli, le due ragazze minorenni di quindici e sedici anni coinvolte da un gruppo di adulti in un giro di prostituzione minorile e finite sulle pagine della cronaca nazionale. La grazia e la profondità dell’universo poetico della Corradi trasformano gli accenti scandalistici della vicenda in un racconto di formazione complesso ed estremamente reale, che ci impone di chiederci senza retorica che cosa significhi crescere ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Carlotta Corradi porta in scena “Nel bosco” (prima tappa di lavoro) dal 9 al 12 gennaio… - TEATROTSB : NEL BOSCO, novità assoluta di Carlotta Corradi, dal 9 al 12 #gennaio 2020, al Teatro India di #Roma… -