Cara Italia: 10 giovani scrivono al Paese che hanno lasciato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cara Italia, aspettami. Cara Italia, sabato scorso ero in piazza per te! Qui a Parliament Square si stava stretti come sardine. Cara Italia, ho girato il mondo. Cara Italia, suvvia non tenermi il broncio. Cara Italia, mi vergogno un po' a scriverti. Cara Italia, ti scrivo dalla caldissima Melbourne, la mia casa dal 2013, dove sono ricercatrice. Cara Italia, io vivo a Parigi ma vengo da Reggio Calabria. Cara Italia, Godt Nytt År! in norvegese significa Buon Natale! Sì, lo so, la lingua è (...) - Attualità / giovani, Emigrazione, No logo Leggi la notizia su feedproxy.google

PNonmichiamo : RT @giamma71: - vitosemeraro7 : @MercedesBenz @officialavatar Cara Maria temo che se Italia Viva non stacchi la spina a questo governo di scopo, bl… - MastroRadu : RT @giamma71: -