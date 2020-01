Candidato della Lega in Calabria in vasca: saluta gli amici del “gruppo revenge porn” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alfio Baffa, Candidato alle regionali in Calabria, si mostra in un video con sigaro e rum. 39enne è un imprenditore nel settore dei lavori pubblici, dal 2013 al 2018 consigliere comunale di maggioranza a Corigliano Calabro. Il video di Alfio Baffa Nudo, immerso nella vasca da bagno con il sigaro e un bicchiere di rum. Appare così Alfio Baffa, Candidato alle regionali in Calabria per la Lega. Nel video, Baffa saluta i suoi amici del “gruppo revenge porn”, dopo essere stato, racconta, alla manifestazione di Salvini a Roma, a piazza San Giovanni. Il revenge porn, è quella pratica ilLegale alimentata da chi, posta immagini o video espliciti che ritraggono proprie ex fidanzate, al fine di “deriderle” per il proprio allontanamento e per “vendicarsi”. “Volevo fare un saluto da Roma, dopo la manifestazione di Salvini – dice il Candidato della Lega nel video -. Anzi, ... Leggi la notizia su notizie

matteosalvinimi : Ma per il candidato del Pd (che si vergogna del suo simbolo) la colpa è della Lega! Roba da matti. Il 26 gennaio m… - serracchiani : Il successo alle elezioni da parte di Zoran Milanovic, candidato unitario del centrosinistra, sono un importante se… - carmen_distaso : RT @nelloscavo: Il candidato della #Lega in Calabria che dalla vasca saluta il gruppo Whatsapp del 'revenge porn' -