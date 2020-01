Caldara Atalanta, vicino il ritorno del difensore: i dettagli (Di giovedì 9 gennaio 2020) Caldara Atalanta, è vicino il ritorno del difensore alla corte di Gasperini. Si va verso il prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto Potrebbe presto compiersi il ritorno all’Atalanta per Mattia Caldara. Sky Sport fa sapere che la trattativa tra gli orobici e il Milan prosegue spedita e che la fumata bianca è piuttosto vicina. Secondo l’emittente si va verso il prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto. Andato in scena un incontro a casa Milan tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente del giocatore, per formalizzare il tutto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

