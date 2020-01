Calciomercato Napoli, spunta Tsimikas per la fascia sinistra: le ultime (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, spunta Tsimikas per la fascia sinistra: le ultime L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato alcune novità sul mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita. Pare che De Laurentiis stia cercando un terzino sinistro per rimpiazzare Ghoulam, l’algerino potrebbe andare a giocare in prestito in Francia. Il nome nuovo è quello di Konstantinos Tsimikas, terzino sinistro dell’Olympiacos. Finora era stato fatto il nome dell’altro terzino della squadra greca, ovvero Koutris, ma le cose sembrano cambiate proprio in queste ore. Il primo profilo citato sembra essere più abbordabile e il Napoli è deciso a portare a termine l’affare per tamponare un’eventuale uscita come quella di Ghoulam. Non perde traccia però anche la pista Rodriguez, attualmente in stand by. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Castel Volturno, il report del club: un ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Celta, fatta per #Rodriguez per sostituire #Lobotka - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, #Demme atteso in Italia per le visite mediche - DiMarzio : #Napoli-#Lobotka ormai al traguardo la trattativa -