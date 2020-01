Calciomercato Napoli, lo United piomba su Milik: sul piatto 60 milioni di euro (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, lo United piomba su Milik: sul piatto 60 milioni di euro Il Manchester United piomba su Arkadiusz Milik. Direttamente dall’Inghilterra, il The Sun riferisce di un’offerta pronta per strappare il giocatore al Napoli: sul piatto 60 milioni per convincere Aurelio De Laurentiis a far partire il bomber polacco, il cui contratto scadrà nel 2021 e non è stato ancora rinnovato. Dopo aver perso l’asta per Erling Haaland, accasatosi al Borussia Dortmund, l’allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer avrebbe dato il via libera alla dirigenza per tentare un affondo per l’ex Ajax. A questo punto – fanno sapere i media britannici – le possibili strade sono due: o Milik rinnoverà finalmente con il Napoli, oppure partirà, da capire solo se adesso o unicamente in estate. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Da settimane ... Leggi la notizia su forzazzurri

