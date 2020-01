Calciomercato Napoli, Demme a Villa Stuart per le visite mediche – FOTO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Demme a Villa Stuart per le visite mediche Diego Demme è appena arrivato a Villa Stuart, il centrocampista italo tedesco sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto con il Napoli. Primo colpo dunque per il Napoli di Gattuso che già da domani potrà essere a disposizione dell’allenatore azzurro. Il collega Gianluca Di Marzio ha pubblicato le prime immagini dell’arrivo di Demme nella clinica romana attraverso il suo profilo Twitter. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Castel Volturno, il report del club: un altro azzurro non si è allenato, palestra per Ghoulam Sky – Trattativa Lobotka, se non si sblocca: il Napoli punterebbe sul secondo obiettivo. Gli aggiornamenti Kiss Kiss – Napoli colpo di mercato: venerdì visite mediche e firma sul contratto. I dettagli Ti potrebbe interessare anche: Napoli,63 autisti bus rifiutano uscire Harry e ... Leggi la notizia su forzazzurri

