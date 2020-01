Calciomercato Napoli, Atletico Madrid e Manchester United su Milik (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Napoli: l’attaccante polacco, che ha il contratto in scadenza nel 2021, è finito nel mirino di due importanti società straniere. Calciomercato Napoli | Il casting per l’attacco dell’Atletico Madrid fa tappa anche a Napoli. Diego Simeone e’ alla ricerca di una punta per la seconda parte di stagione, Edinson Cavani sembra irraggiungibile e allora, … L'articolo Calciomercato Napoli, Atletico Madrid e Manchester United su Milik proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

DiMarzio : #Celta, fatta per #Rodriguez per sostituire #Lobotka - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, #Demme atteso in Italia per le visite mediche - DiMarzio : #Napoli-#Lobotka ormai al traguardo la trattativa -