Calciomercato Milan | non solo Viviano | anche Sportiello per la porta

Il Milan di Pioli alla ricerca di un portiere nella finestra invernale di Calciomercato: anche Sportiello fra i candidati Con il probabile addio di Pepe Reina, vicino all'Aston Villa, il Milan si sta muovendo sul mercato per trovare un portiere di riserva. Il primo nome sulla lista dei rossoneri è quello di Viviano, attualmente svincolato. Tuttavia, il Diavolo avrebbe anche fatto un sondaggio per Marco Sportiello dell'Atalanta. Come precisa Sky Sport, gli orobici non sono intenzionati a lasciar partire l'estremo difensore.

FabrizioRomano : Il Milan ha chiesto Matteo Politano all’Inter: incontro con i suoi agenti e tentativo in corso, i nerazzurri lo ven… - FabrizioRomano : Mattia Caldara torna all’Atalanta: colpo in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni più percentual… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, offerta dell'#AstonVilla per #Piatek -