Calciomercato Inter, Marotta non si nasconde: “Vidal, Ashley Young e Politano? Ecco come stanno le cose” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Ashley Young e Politano? In questo momento le voci sono tante, inutili che mi pronunci su questo o quel nome. Siamo operativi. A livello generale sapete come funziona, quello che non succede oggi succede stasera. Fiduciosi che qualcosa faremo, è giusto, per noi è un momento importante se vogliamo costruire la nostra strada”. Sono le parole dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta a margine della presentazione dell’album Panini 2020 nella sede della Lega Serie A. “Vidal? E’ uno degli obiettivi. In questo mese le cose più importanti si chiudono alla fine di gennaio. Stiamo lavorando per alzare il livello qualitativo del nostro gruppo, bisogna centrare degli obiettivi importanti e questo significa avere grandi difficoltà”.L'articolo Calciomercato Inter, Marotta non si nasconde: “Vidal, Ashley Young e Politano? Ecco ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

