Calciomercato, Icardi vuole la Juve. Atalanta, riecco Caldara (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato, notizie giovedì 9 gennaio 2020. Mauro Icardi ‘bussa’ alla porta della Juve. L’Atalanta riaccoglie Mattia Caldara. MILANO – Calciomercato, le notizie di giovedì 9 gennaio 2020. Mauro Icardi bussa alla porta della Juventus. E’ questo lo scoop di giornata con l’argentino pronto a tornare in Italia per vestire il bianconero da giugno. La trattativa potrebbe riaprirsi nelle prossime settimane con la Vecchia Signora che valuta la possibilità di acquistare l’ex Inter. Calciomercato, Caldara ritorna all’Atalanta Mattia Caldara ritorna all’Atalanta. La Dea ha chiuso per il ritorno del centrale che ha bisogno di rilanciarsi dopo 18 mesi non semplici. Si pensava ad uno scambio di prestiti con Kjaer ma il danese, al momento, resta a Bergamo. Il giocatore piace molto anche al Cagliari e alla Sampdoria che, però, sembra ... Leggi la notizia su newsmondo

