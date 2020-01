Calciomercato, Cutrone a un passo dalla Fiorentina. Milan su Politano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Patrick Cutrone alla Fiorentina, manca solo l’ufficialità. L’ex attaccante del Milan torna in Italia dopo l’esperienza in Premier League. Si infiamma il Calciomercato e dopo un’estate trascorsa alla ribalta torna in auge la Fiorentina, a un passo dal chiudere la trattativa per Patrick Cutrone. La Viola ha trovato un accordo di massima con l’ex attaccante del Milan che prepara quindi il suo ritorno in Italia dopo sei mesi non proprio da ricordare in Premier League. Il Milan invece vuole regalare a Pioli almeno un altro innesto offensivo dopo Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri sono in trattativa per Politano che avrebbe accettato la proposta presentatagli dagli emissari Milanisti. Calciomercato, Cutrone alla Fiorentina Manca di fatto solo l’ufficialità per il trasferimento di Cutrone alla Fiorentina. L’attaccante in forza al ... Leggi la notizia su newsmondo

FabrizioRomano : La Fiorentina chiude il colpo Patrick Cutrone: prestito con obbligo di riscatto dal Wolverhampton, accordo totale ?? @SkySport #calciomercato - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ? #Fiorentina, trattativa in chiusura per #Cutrone ?? Ultimi dettagli da definire col… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, si sblocca #Cutrone: si procede verso la chiusura con il #Wolverhampton -