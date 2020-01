Calciomercato Brescia, Torregrossa può partire, per la fascia il nome è quello di Masina (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Brescia, molti i nomi in entrata e in uscita per la squadra allenata da Eugenio Corini: ecco quali Marcato attivo più che mai in casa Brescia tra possibili arrivi e cessioni. Per quanto riguarda il Calciomercato in entrata sono molto i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cordone. Sulla fascia sinistra il nome più caldo è quello di Masina ma torna in voga anche quello di Bourabia. Il Sassuolo detiene il suo cartellino così come quello di Frattesi. Per quanto riguarda le uscite invece in rampa di lancio ci sarebbe Torregrossa chiuso ormai da Balotelli. Su di lui molto club di Serie B. Può partire anche Morosini così come Magnani. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Calciomercato - le ultime su Juventus e Milan : attaccante per la Fiorentina - sorprese per Lazio e Brescia : Si sta giocando un'importante giornata di Serie A, ma l'attenzione è anche sul Calciomercato che ha aperto da poco i battenti. Tante le squadre all'opera per acquisti e cessioni. Juventus – "Dejan Kulusevski è un grande acquisto e abbiamo fatto un grande sforzo per accaparrarci questo giovane di grande avvenire" ha detto Fabio Paratici, Ceo della Juventus ai microfoni di Sky Sport. "E per il ...

Calciomercato Brescia : domani visite mediche per Skrabb : Calciomercato Brescia : tutto fatto per l'arrivo in città di Simon Skrabb , ultimo acquisto in casa Rondinelle Eugenio Corini può brindare. domani il tecnico del Brescia potrà conoscere il primo acquisto fatto dal presidente Celino. Come riporta Sky Sport, infatti, Simon Skrabb sarà nella città lombarda per le visite mediche e firma sul contratto. Il giocatore arriverà a Brescia dopo che nelle ultime ore le Rondinelle hanno sbloccato la ...

Calciomercato Brescia : si punta al ritorno in Italia di Zajc : Calciomercato Brescia : il presidente delle Rondinelle vuole riportare in Italia il talentino Miha Zajc . Trattativa avviata Il Brescia inizia a muoversi sul mercato. Dopo aver chiuso per l'arrivo del centrocampista finlandese Simon Skrabb, le Rondinelle vogliono regalare un altro rinforzo in mezzo al campo a Corini. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il presidente Cellino vorrebbe riportare in Italia Miha Zajc . Il centrocampista ...

Calciomercato Napoli - il retroscena : Aurelio De Laurentiis voleva Sandro Tonali del Brescia : Il Napoli aveva pensato a Lucas Torreira come obiettivo per il centrocampo in questa sessione di Calciomercato , poi ha virato su Stanislav Lobotka. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, però, Aurelio De Laurentiis era entrato in contatto con Massimo Cellino per Sandro Tonali , regista classe 2000. Il Brescia , però, ha preferito non privarsene per non sottrarre forze utili alla ricerca della salvezza. Inoltre, il giocatori è nel giro della ...

GAZZETTA – Calciomercato Napoli : gli azzurri hanno messo nel mirino Andrea Cistana - difensore del Brescia : Il Napoli segue anche Andrea Cistana , 22enne difensore del Brescia , fresco di prima convocazione con la nazionale azzurra. Molti club importanti hanno messo gli occhi sul giocatore. Si parla di Inter, Milan e Cagliari, ma la squadra di Corini non sembra portata a cederlo subito. Discorso simile per Tonali, al quale serve una sicura continuità in vista degli Europei. Lo riporta l'edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport. Insomma, i nomi ...

Calciomercato Brescia : obiettivi Pjaca e Saponara : Calciomercato Brescia : le Rondinelle starebbero valutando le piste che portano a Marko Pjaca e Riccardo Saponara Il Brescia sta lavorando per rinforzare la squadra di Eugenio Corini e aiutare il tecnico a centrare la salvezza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le Rondinelle starebbero vagliando due profili: Riccardo Saponara e Marko Pjaca . Saponara è in prestito al Genoa dalla Fiorentina con cui ha un accordo fino al 2022 e cerca una ...

Calciomercato : Balotelli verso il Galatasaray - con il Brescia è già rottura : Ultimissime notizie di Calciomercato: Balotelli è già in partenza, su di lui c'è il Galatasaray. Decisivo il recente episodio con Fabio Grosso ULTIMISSIME NOTIZIE DI Calciomercato – Mario Balotelli ed il Brescia: l'avventura potrebbe già terminare anzitempo. Come riferito questa mattina dall'edizione cartacea de la Gazzetta dello Sport, infatti, il calciatore potrebbe finire al Galatasaray

