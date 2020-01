Calciomercato Brescia: Donnarumma corteggiato da tre club di Serie B (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato Brescia: Alfredo Donnarumma è corteggiato da tre squadre di Serie B e potrebbe lasciare le Rondinelle a gennaio Alfredo Donnarumma potrebbe lasciare il Brescia a gennaio. Questa la notizia rilanciata dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come il numero 9 delle Rondinelle starebbe pensando di lasciare i biancoazzurri per il poco spazio concesso da Corini. L’attaccante può partire immediatamente perché chiuso in attacco da Mario Balotelli: Salernitana e Benevento sono in pressing, la Cremonese alla finestra. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

