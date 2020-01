Calciomercato 9 gennaio: Milan, spunta Politano. Icardi-Juve, appuntamento a giugno. Fiorentina-Cutrone, è fatta (Di giovedì 9 gennaio 2020) Calciomercato 9 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 9 gennaio. Affari, colpo di scena dell’attuale sessione di mercato invernale. JuveNTUS– Dopo l’ultimo affare Ntenda, giovane promettente della Nazionale Under 17 francese, la Juventus sembrerebbe essere pronta a chiudere le porte alla cessione di Emre Can. Il centrocampista tedesco potrebbe restare in bianconero fino … L'articolo Calciomercato 9 gennaio: Milan, spunta Politano. Icardi-Juve, appuntamento a giugno. Fiorentina-Cutrone, è fatta proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

DiMarzio : ??#Inter, trattativa per #Young del #ManchesterUnited: il giocare ha già detto sì - DiMarzio : #Calciomercato - #Napoli, accelerata per #Lobotka: - DiMarzio : #Juve, trattativa per il giovanissimo #Ntenda del #Nantes?? -