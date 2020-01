Calabria, donna incinta accoltella il marito dopo una lite per futili motivi: l’uomo ha riportato lesioni all’addome (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una donna in gravidanza ha ferito a coltellate, dopo una lite, il marito quarantenne. E’ accaduto nell’abitazione della coppia, a Praia a Mare. Il ferito, che ha riportato lesioni soprattutto all’addome, è stato ricoverato nell’ospedale Annunziata di Cosenza e le sue condizioni non sembrano gravi. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Scalea. La donna, 35enne, è stata denunciata in stato di libertà.L'articolo Calabria, donna incinta accoltella il marito dopo una lite per futili motivi: l’uomo ha riportato lesioni all’addome Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

