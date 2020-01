Cagliari, Pinna si trasferisce all’Empoli. Il comunicato ufficiale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cagliari, saluta ufficialmente Simone Pinna. Il giocatore si trasferisce all’Empoli in prestito: ecco il comunicato ufficiale della società Simone Pinna è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli. Il calciatore lascia il Cagliari per trasferirsi in Toscana fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato ufficiale dei sardi: «Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Simone Pinna all’Empoli in prestito sino al termine della stagione sportiva 2019-20 con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Club rossoblù». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

