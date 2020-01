Buoni pasto 2020: la nuova disciplina prevista dalla Manovra (Di giovedì 9 gennaio 2020) La recente Manovra 2020 ha modificato dall’inizio dell’anno le soglie di esenzione da tasse e contributi per i Buoni pasto elettronici e cartacei assegnati dalle aziende ai propri dipendenti. Nessuna novità invece per mense aziendali o somministrazione di vitto da parte del datore, così come per le regole di assegnazione e il funzionamento dei Buoni pasto o “ticket restaurant”. Vediamo nel dettaglio le novità per i Buoni pasto 2020. Novità in tema lavoro Buoni pasto 2020: cosa cambia L’articolo 1 comma 677 della Manovra 2020 (Legge n. 160/2019) modificando l’articolo 51 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/86) prevede dal 1° gennaio 2020: per i Buoni pasto cartacei l’esenzione da contributi INPS e tassazione IRPEF per la parte che non eccede i 4 euro; per i Buoni pasto in formato elettronico la soglia di esenzione passa invece a 8 ... Leggi la notizia su leggioggi

