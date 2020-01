Buck Herny è morto: lutto nel mondo del cinema (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il mondo del cinema piange Buck Henry: sceneggiatore geniale de Il Laureato, è scomparso a 89 anni a causa di un arresto cardiaco. In tanti lo hanno ricordato sui social esprimendo il loro cordoglio. Buck Henry è morto Leggendario sceneggiatore cinematografico, Buck Henry è scomparso all’età di 89 anni. Aveva sceneggiato Il Laureato, film che ha lanciato il successo di Dustin Hoffman, ed era stato attore in diversi film di successo. Tra le sue sceneggiature più famose si ricordano: Comma 22, Candy e il suo pazzo mondo con un celeberrimo Marlon Brando, Il gufo e la gattina, Ma papà ti manda sola?, Da morire di Gus Van Sant (che ha lanciato Nicole Kidman e Joaquin Phoenix). In tanti sui social hanno espresso il loro cordoglio, e in particolare su Twitter in molti hanno voluto ricordare il famoso sceneggiatore. Nel corso della sua carriera – oltre ad aver scritto una fetta di ... Leggi la notizia su notizie

