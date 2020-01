Brexit, bocciato il ricongiungimento famigliare dei minori non accompagnati. Governo: “Proteggerli resta nostra priorità” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “È questo il paese che vogliamo essere dopo la Brexit? Un Paese che nega la protezione ai rifugiati e spinge i bambini vulnerabili nelle mani dei trafficanti di esseri umani? Boris Johnson dovrebbe vergognarsi e i Tories dovrebbero ribaltare questa decisione disumana”. Sadiq Khan, sindaco di Londra musulmano, laburista, ecologista, attacca così su Twitter l’emendamento votato alla Camera dei Comuni che con 348 sì e 252 no ha bocciato l’obbligo per il Governo britannico di consentire ai minori rifugiati non accompagnati il ricongiungimento con famigliari arrivati nel Regno Unito. La decisione rientra nel dibattito sull’accordo di divorzio dall’Unione europea, che la settimana prossima approderà alla Camera dei Lord in vista dell’entrata in vigore di Brexit fissata dal premier Boris Johnson in 31 gennaio. Da quel momento si aprirà la fase più ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Brexit, bocciato il ricongiungimento famigliare dei minori non accompagnati. Governo: “Proteggerli resta nostra pr… - TutteLeNotizie : Brexit, bocciato il ricongiungimento famigliare dei minori non accompagnati. Governo… - mauricarta1 : Non è vero che UK rinuncia a #Erasmus L’emendamento bocciato prevede che non si OBBLIGA in futuro, ben diverso. A… -