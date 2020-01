Bomba sotto casa del boss Vollaro: è guera coi Mazzarella (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPortici (Na) – Una Bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa notte intorno alle 3 in via casaconte a Portici (Napoli): nel mirino la casa di un boss del clan Vollaro. La deflagrazione ha danneggiato il cancello d’ingresso in ferro di uno stabile a due piani e anche alcuni vetri di un edificio posto di fronte e la strada è rimasta chiusa al traffico per due ore. Non ci sono feriti né ulteriori danni a cose. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato Portici – Ercolano, la Polizia Scientifica oltre ai Vigili del Fuoco. L’attentato secondo gli investigatori ha un chiaro messaggio intimidatorio legato ad un contrasto sorto tra i Vollaro e i Mazzarella che oltre al centro di Napoli controllano anche la zona orientale della città e buona parte della provincia a ridosso di Ponticelli. Il 24 dicembre sempre a ... Leggi la notizia su anteprima24

