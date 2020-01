Bolletta luce e gas: falsi contratti in Italia, come difendersi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Bolletta luce e gas: falsi contratti in Italia, come difendersi Bolletta luce e gas, appuntamento periodico per molti contribuenti Italiani, chiamati periodicamente a pagare l’imposta per avere allacciati i servizi energetici a casa. Ma spesso quando si parla di Bolletta luce e gas lo si fa per raccontare episodi di cronaca, truffe e raggiri in corso e guide su come tutelarsi dalle eventuali azioni criminose. I falsi contratti rappresentano una delle truffe più diffuse, ma i modi per arrivare a questo obiettivo sono molteplici e forse non noti a tutti. Andiamo quindi a riepilogarli. Bolletta luce e gas: falsi contratti tramite phishing e smishing Le truffe più note sono quelle al telefono e per mail. Sia che chiami un call center, o che riceviamo un sms (smishing) o una e-mail (phishing), bisogna sempre prestare la dovuta attenzione. Ormai molte caselle di posta elettronica ... Leggi la notizia su termometropolitico

