Bolletta acqua condominio: suddivisione spese millesimi, la sentenza (Di giovedì 9 gennaio 2020) Bolletta acqua condominio: suddivisione spese millesimi, la sentenza Bolletta acqua condominio: come ci si comporta con le spese relative al consumo idrico se non sono installati dei contatori? Ecco cosa dice la legge in merito Bolletta acqua: l’assenza di strumentazioni di rilevazione Se in un condominio non sono stati installati, e magari non possono essere installati a causa della conformazione dell’impianto idrico, i ripartitori come si da a dividere le spese della Bolletta per l’acqua? Essa deve avvenire in base al numero degli inquilini o in base alle quote di proprietà? Per rispondere alla domanda bisogna prendere come riferimento l’articolo 1123, comma 1 del Codice Civile: in base a esso, in assenza di disposizioni regolamentari, specifiche delibere e rilevata l’impossibilità di installare dei ripartitori, perché la ripartizione sia da considerarsi corretta deve essere ... Leggi la notizia su termometropolitico

CasaideaStudio : Sconti in bolletta con il bonus sociale: ecco cosa c’è da sapere Grazie al bonus sociale acqua, luce e gas, le fam… - LaPimpa14 : Non vi preoccupate, finirà di piovere prima o poi, non appena lassù gli arriva la bolletta dell’acqua. - marianofusco1 : @sole24ore L’ACEA ti invia una raccomandata il giorno dopo che è scaduta la bolletta e stacca l’acqua dopo due mesi. -