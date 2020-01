Birds of Prey: il nuovo trailer mostra l'iconica maschera di Black Mask (Di giovedì 9 gennaio 2020) Birds of Prey ha ora un nuovo trailer in cui appaiono anche Black Mask e Black Canary, regalando così nuove sequenze del film. Birds of Prey ha ora un nuovo trailer che regala delle sequenze inedite dell'atteso film con protagonista Margot Robbie, alla guida di un gruppo di improbabili eroine. Il video mostra Harley Quinn andare a denunciare un "terribile crimine", per poi ribadire che la sua storia con Joker è finita. La giovane deve però fare i conti con il malvagio Black Mask, situazione che la porta a unire le forze con altre ragazze terribili, armate e pronte a lottare, mostrate in azione nel trailer. Il video regala molti momenti divertenti, il villain che indossa la sua iconica maschera, inseguimenti, esplosioni e ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (Birds of Prey: il nuovo trailer mostra l'iconica maschera di Black Mask) Playhitmusic - - exodusdragons : Birds of Prey: il nuovo trailer in ITALIANO - PressviewLuke : #MargotRobbie buca lo schermo dei nostri televisori e monitor come solo lei sa fare nei panni di #HarleyQuinn.… -