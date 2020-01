Birds of Prey, il nuovo trailer italiano del film con Margot Robbie (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una Margot Robbie scatenata nel nuovo trailer italiano di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn); con lei anche Ewan McGregor. Il nuovo trailer italiano di Birds of Prey, film incentrato sul personaggio interpretato da Margot Robbie, Harley Quinn, e alle altre villain dei fumetti DC è arrivato finalmente online! Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), questo il titolo completo del film anticipato da questo trailer ita, vede Margot Robbie di nuovo nei panni della sexy, scatenata, folle Harley Quinn. Al suo fianco Mary Elizabeth Winstead interpreta Helena Bertinelli, alias Cacciatrice, e Jurnee Smollett Bell è Dinah Lance, alias Black Canary. Nel cast anche Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya, Chris Messina in quello di Victor ... Leggi la notizia su movieplayer

