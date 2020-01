Biella, “Ti Va di Giocare ai Fidanzatini?” e il Nonno Violenta il Nipotino di 6 Anni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un bambino di 6 Anni è stato Violentato dal Nonno, che ha abusato di lui con il pretesto di “Giocare ai fidanzati”. E’ accaduto a Biella. E’ stata la mamma del piccolo ad avere i primi sospetti, allarmata dagli strani atteggiamenti del figlioletto. La donna si è quindi rivolta ad un centro neuropsichiatrico, il quale ha portato il caso in tribunale. Avviate le indagini, sul telefono dell’anziano sono state trovate immagini del Nipotino che non lasciavano spazio ai dubbi. Il bambino avrebbe continuato a ricevere le attenzioni indesiderate del Nonno persino in oratorio, ed è stato a quel punto che si è deciso per l’interdizione ad avvicinarlo. Il piccolo purtroppo ha già vissuto una brutta esperienza in famiglia, con il padre arrestato per maltrattamenti verso la moglie. Ora le forze dell’ordine sono dovute intervenire una seconda volta per salvaguardare il bambino. Leggi la notizia su youreduaction

Biella “Ti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Biella “Ti