Bei, 68 milioni per la Circum: saranno realizzati 40 nuovi treni elettrici (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una nuova flotta di 40 nuovi treni elettrici per le linee ferroviarie di Napoli e provincia, la cosiddetta Circumvesuviana, che porterà a un significativo decongestionamento del traffico e a una sensibile riduzione dell’inquinamento nell’intera area. È l’obiettivo dell’investimento quinquennale dell’Eav, l’ente autonomo Volturno, gestore delle linee ferroviarie campane, sostenuto dalla Banca europea per gli investimenti con un prestito di 68 milioni di euro. “Nell’area metropolitana di Napoli le linee della Circumvesuviana hanno una valenza strategica per pendolari e turisti: sono quindi orgoglioso che la Bei sostenga questo progetto, per le ricadute sociali e perché il passaggio a nuovi treni elettrici avrà un impatto notevole sulla riduzione dell’inquinamento”, sottolinea in una nota Dario Scannapieco, vicepresidente della ... Leggi la notizia su ildenaro

