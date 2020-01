Bassa marea a Venezia: dall’acqua alta alle estreme “seche dea Befana” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo l’acqua alta, il sindaco Luigi Brugnaro fa sapere che i danni alle opere pubbliche “sono stati quantificati in 320mln di euro“. Ancora non calcolati i danni ai privati, perché “c’è tempo di presentare richieste di rimborso fino al termine di gennaio”, ha fatto sapere Brugnaro al termine di una riunione in Prefettura. Ma precisa: “Possiamo ipotizzare che si aggirino sui 70 mln”. Dopo i disastri di novembre (a cui si sono aggiunte le violenti e continue piogge che hanno bagnato la città fino a Natale), la prefettura di Venezia ha indetto una riunione straordinaria. Così è stata anticipata l’entrata in funzione del Mose, prevista entro giugno/luglio 2020. Intanto, la città deve affrontare un nuovo problema, il quale, paradossalmente, è l’opposto di quello vissuto fino a non molte settimane addietro. Gennaio, infatti, è iniziato con ... Leggi la notizia su notizie

Corriere : Venezia senza pace, dopo l’acqua alta ora è bassa marea da record - notizieit : Bassa marea a #Venezia: dall’acqua alta alle estreme “seche dea Befana” - veneziaradiotv : Arriva la bassa marea: le barche nei rii piccoli non passano -