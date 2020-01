Basket: l’Olimpia Milano riparte col turbo in Eurolega! Panathinaikos sconfitto nel giorno degli 84 anni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Decima vittoria per l’Olimpia Milano nell’edizione 2019-2020 di Eurolega. Nella diciottesima giornata di regular season, la prima del girone di ritorno, l’AX Armani Exchange di Ettore Messina supera il Panathinaikos con il punteggio di 96-87, guadagnandosi sia il sesto posto nella classifica di stagione regolare che un 2-0 contro i greci negli scontri diretti che può tornare utilissimo qualora si dovessero fare i conti per i quarti di finale. Per i padroni di casa, festanti nel giorno degli 84 anni dell’Olimpia, 22 punti di Sergio Rodriguez, 17 di Keifer Sykes, 12 di un Riccardo Moraschini in splendida versione e 11 di Vladimir Micov. Non bastano alla squadra allenata da Rick Pitino i 28 punti di Jimmer Fredette, i 15 di Deshaun Thomas e i 10 di Konstantinos Mitoglou, come neppure gli 11 assist di un Nick Calathes in pessima serata al tiro (4 punti, 1/10 dal ... Leggi la notizia su oasport

