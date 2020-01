Barcellona Atletico Madrid: cosa rischia Valverde contro Simeone (Di giovedì 9 gennaio 2020) La semifinale della Supercoppa di Spagna vedrà contrapposti Atletico Madrid e Barcellona. Valverde ha sofferto i colchoneros in Liga Di recente, il Barcellona sta soffrendo lo stesso tipo di avversario. Ossia, chi fa tanta densità in mezzo, copre bene gli spazi e a tratti sa aggredire bene in avanti. contro l’Espanyol, i blaugrana hanno per larghe fasi della gara sbattuto contro il 442 avversario, tant’è che al 45′ è entrato Vidal per avere più peso in avanti. Pur con il gol di Messi negli ultimi minuti, che ha dato la vittoria al Barcellona, nella sfida di Liga Simeone ha messo in grossa difficoltà Valverde. Motivo per cui stasera, nella semifinale della Supercoppa di Spagna, il Barcellona deve dimostrare più fluidità nell’ultimo terzo di campo contro chi presidia bene gli spazi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

