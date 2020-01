Barbara d’Urso ha trovato l’amore? Cena romantica ed anello – VIDEO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Barbara D’Urso in love? Sembrerebbe proprio di sì. La conduttrice di Pomeriggio 5, avvezza a raccontare i gossip italiani e gli scandali choc dei volti noti del mondo dello spettacolo, questa sera, strano ma vero, ci concede un’esclusiva sulla sua vita sentimentale. Tre Instragram Stories choc, una più romantica dell’altra, che la ritraggono a Cena in dolce compagnia. La telecamera del telefonino inquadra, a lungo, due mani che si intrecciano appassionatamente. La sua e quella di uomo misterioso. Ma non finisce qui. Nell’ultima le viene messo addirittura un anello al dito. E se la didascalia è essenziale: “Cena romantica“, la scelta musicale ci fa volare alto: Io che non vivo di Pino Donaggio, poi E’ colpa mia di Maria Nazionale e dulcis in fondo Someone like you di Adele. Ecco una delle Instagram Stories della ... Leggi la notizia su trendit

carmelitadurso : Dai un'occhiata al video di Barbara d’Urso! #TikTok - BlitzQuotidiano : Barbara D’Urso, cena romantica con un uomo misterioso: FOTO mano nella mano - leggoit : barbara d'urso, #cena romantica con un uomo misterioso: «Io che non vivo più di un'ora senza te...» -