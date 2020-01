Bandi per commercio ed Artigianato, il presidente De Luca a Salerno per la presentazione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiImprese e associazioni di categoria sono state invitate a partecipare il prossimo 22 gennaio alle ore 16 presso la Camera di commercio di Via G. Clark, all’incontro nel corso sarà direttamente il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca a presentare i Bandi Regionali per il commercio a posto fisso e ambulante e per le attività Artigianali. Il presidente ha predisposto un road map che lo porterà in giro provincia per provincia ad illustrare le opportunità del bando. In totale 25 milioni di euro, 10 dei quali per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore dell’Artigianato, 10 milioni per imprese operanti nel settore del commercio, 5 milioni di euro per aiuti alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore del commercio ambulante. Il bando, inoltre, stanzia 5 milioni di euro per contributi ai ... Leggi la notizia su anteprima24

virginiaraggi : Per portare avanti il ricambio generazionale del personale capitolino anche nel 2020 inseriremo 895 nuove persone,… - c_di_lella : @virginiaraggi Cercate di evitare di fare nuovi bandi , perché i bandi devono essere adeguati al ruolo che il dipen… - AWEnthous : Internazionalizzazione e digitale: bandi per MPMI -