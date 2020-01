Bambino di 10 anni trovato morto nel carrello dell’aereo Boeing 777 (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’orribile vicenda è accaduta ieri, 8 gennaio, in Francia, precisamente sul volo Air France proveniente dalla Costa d’Avorio. Un Bambino di circa 10 anni, è stato trovato senza vita, all’interno del carrello di atterraggio. Secondo quanto riportato, il piccolo è morto per assideramento e si sospetta che si sia intrufolato in modo clandestino, per raggiungere la Francia, dove potrebbero vivere i suoi parenti. All’interno di un carrello di atterraggio, le temperature possono scendere a meno 50 gradi sotto lo zero. Il mezzo in questione, è il Boeing 777. Subito dopo il ritrovamento del corpo senza vita del Bambino, la notizia si è diffusa in tutto il mondo. Le persone incredule, hanno pensato che si trattasse di una notizia non vera, finché in un comunicato stampa stampa, la ... Leggi la notizia su bigodino

LaStampa : Il cadavere di un bambino “di una decina d'anni” è stato ritrovato stamattina nel carrello di un aereo di Air Franc… - SaveChildrenIT : È morto a 10 anni, congelato nel carrello di un aereo #airfrance, dove si era nascosto per avere un futuro migliore… - Corriere : Bimbo morto in volo: era nascosto nel carrello di un aereo decollato dalla Costa d’Avorio -