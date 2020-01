Ballando con le stelle 2020: Paola Barale e Barbara Bouchet nel cast? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Paola Barale nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci? L’indiscrezione Milly Carlucci, in questi giorni, è impegnatissima con il suo nuovo show Il cantante mascherato. Infatti a partire da domani sera, e per altri tre Venerdì, andrà in onda questo nuovo show sulla prima rete nazionale. Un programma che dovrà vedersela con la temibilissima nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Quale trasmissione avrà la meglio? Chissà, intanto oggi Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ha lanciato uno scoop sul cast dell’altro attesissimo programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2020. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare giornalista pare che la conduttrice stia facendo davvero carte false per avere nel suo cast nientepopodimeno che Paola Barale. E in effetti avere ... Leggi la notizia su lanostratv

