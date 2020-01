Avete visto come è cresciuta la figlia di Antonella Clerici? Ecco Maelle, sempre più somigliante al padre [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Antonella Clerici: dall’esclusione alla conduzione di alcuni show Dopo mesi d’assenza dal piccolo schermo Antonella Clerici è tornata a condurre dei programmi in Rai. Gli stessi vertici di Viale Mazzini che l’aveva esclusa dai palinsesti, poi le hanno affidato la finalissima della 62esima edizione dello Zecchino D’Oro. Tuttavia i risultati non sono stati del tutto esaltanti. Inoltre, a distanza di una settimana ha presentato la serata Telethon 2019. In una recente intervista la compagna di Vittorio Garrone ha dato una bella notizia al suo pubblico. In poche parole in primavera inoltrata tornerà sul piccolo schermo con un suo vecchi cavallo di battaglia: Ti lascio una canzone. Lo show dedicato ai ragazzini che anni fa ha lanciato Alberto Urso, il vincitore di Amici 18 e promesso tenore del nostro Pese. La vita sentimentale di Antonella Clerici Per quanto riguarda ... Leggi la notizia su kontrokultura

