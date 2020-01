Avete mai visto il figlio di Paola Perego? Somiglia al suo ex marito [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Paola Perego, la famosa conduttrice italiana ha due figli, Giulia e Riccardo Carnevale, nati dall’amore con Andrea Carnevale. I due si sono conosciuti negli anni ’80, ma purtroppo il matrimonio non dura e la coppia si separa nel 1997. Ecco chi è Riccardo, il figlio di Paola Perego FOTO Classe 1996, Riccardo Carnevale è il secondogenito di Paola Perego. Della vita privata si sa ben poco, ma il suo profilo Instagram è molto attivo, il ragazzo infatti, condivide degli scatti in cui traspare il suo amore per la musica, per i viaggi e per il suo amico a quattro zampe. Inoltre sappiamo che ha vissuto a Londra. Riccardo ha una sorella più grande, Giulia, nata nel 1992. Laureata in Economia, lo scorso anno ha dato alla luce un figlio dal compagno Filippo Giovannelli. Una gioia enorme che Paola ha voluto condividere con i suoi ammiratori. Originaria di Monza, Paola Perego si è ... Leggi la notizia su velvetgossip

