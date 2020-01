Autovelox dietro guardrail addio: cosa cambia da gennaio 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Autovelox dietro guardrail addio: cosa cambia da gennaio 2020 Vi sono altre importanti novità in arrivo in materia di multe emesse dagli Autovelox, ovvero le apparecchiature elettroniche che misurano la velocità dei mezzi su strada. Infatti, saranno da considerarsi nulle tutte le multe per eccesso di velocità, nel caso in cui l’Autovelox sia ben mimetizzato e nascosto nella vegetazione o dietro il guardrail. Vediamo più da vicino perché. Se ti interessa saperne di più sulle multe da Autovelox non tarato, come fare efficace ricorso e vincerlo, clicca qui. Autovelox dietro guard-rail: il ricorso contro la multa è accoglibile Come accennato, gli automobilisti da questo mese avranno la possibilità concreta di fare ricorso e di vincerlo, contro la multa notificata per eccesso di velocità, laddove l’Autovelox sia stato “astutamente” celato nel verde ... Leggi la notizia su termometropolitico

