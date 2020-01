Auguri a Rod Stewart, il cantante inglese compie 75 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Rod Stewart, uno degli artisti musicali di maggiore successo, è nato il 10 gennaio 1945 in Inghilterra. Rod Stewart raggiunge il traguardo dei 75 anni. La rock e pop star inglese è infatti nata a Highgate il 10 gennaio 1945. Ultimogenito di una coppia di origini scozzese, Rod è venuto alla luce in un sobborgo di Londra, con il Paese ancora in guerra. I primi anni di vita Molto fiero della sua origine scozzese, Rod Stewart è sempre stato un grande sostenitore del Celtic e della nazionale scozzese, nonché calciatore dilettante. Il calcio è la sua prima vocazione, tanto da avvicinarsi ad ottenere un contratto da professionista. Poi prende il sopravvento la musica. La carriera di Rod Stewart Rod Stewart inizia cantando nei gruppi “skiffle” di Londra. La prima esperienza importante arriva con il tour europeo di Wizza ... Leggi la notizia su newsmondo

