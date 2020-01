Attacco missilistico contro la base Onu in Mali: feriti almeno 18 caschi blu, sei sono gravi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Attacco missilistico contro la base Onu a Kidal, in Mali, dove sono di stanza forze statunitensi, francesi e Maliane. Ci sarebbero 20 feriti, tra cui 18 peacekeeper. Di questi, sei verserebbero in gravi condizioni. L'attentato al momento non è stato rivendicato ma da mesi il territorio del Sahel è diventato teatro di scontri e violenze tra gruppi antagonisti. Leggi la notizia su fanpage

