ATP Cup 2020: i risultati del 9 gennaio. Russia in semifinale, Medvedev decisivo e Argentina ko (Di giovedì 9 gennaio 2020) Terminato anche il secondo quarto di finale dell’ATP Cup 2020 di tennis. Sul cemento di Sydney (Australia), i pronostici sono stati rispettati e la Russia si è imposta 3-0 contro l’Argentina. I giocatori dell’Est, favoriti per il successo finale, hanno fatto valere la loro superiorità già dai due singolari. Nel primo incontro che ha visto scontrarsi Karen Khachanov (n.17 del mondo) e Guido Pella (n.25 del ranking), la differenza di potenza da fondo del russo è stata disarmante e per il sudamericano c’è stato poco da fare. Nonostante un secondo parziale di grande livello e avanti nello score nel tie-break, l’argentino ha dovuto cedere con lo score di 6-2 7-6 (4). Il punto decisivo per il successo finale l’ha portato il n.1 russo Daniil Medvedev: il moscovita, sapendo anche soffrire, ha sconfitto per 6-4 4-6 6-3 Diego Schwarzman (n.13 del ranking). Una ... Leggi la notizia su oasport

