Atalanta, Giovanni Sartori è il re Mida del calciomercato: come ha reso grande la Dea (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si vede così poco che il volto, ai più, potrebbe risultare nuovo. E parla così raramente che a molti il nome potrebbe dire poco o nulla. Di Giovanni Sartori suona strano anche il ruolo: cosa fa il responsabile dell'area tecnica in una società che sembra costruirsi da sé come l' Atalanta? Sartori non Leggi la notizia su liberoquotidiano

