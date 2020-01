Asl, “Conferenza Consultiva del Volontariato”: prorogati termini di scadenza per le candidature (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – In considerazione del periodo di festività intercorso, e al fine di favorire la massima partecipazione, si comunica che i termini di scadenza dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per il reperimento delle candidature per la costituzione della Conferenza Consultiva del Volontariato dell’ASL Salerno, fissati per l’11 Gennaio 2020, sono prorogati alle ore 12 del 18 Gennaio 2020. Restano confermate le modalità di presentazione dell’istanza. Si coglie l’occasione per ribadire che, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 398 del 16.12.2019 (consultabile sul sito aziendale www.aslsalerno.it), di cui la Manifestazione d’Interesse è parte integrante, “ai fini della costituzione della conferenza si hanno come riferimento esclusivo gli Organismi di Volontariato e di Tutela dei Diritti che svolgono attività gratuite di collaborazione ... Leggi la notizia su anteprima24

